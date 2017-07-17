Анкара внесла в «чорний список» понад 4 тисячі громадян Росії за підозрою у зв’язках з «ІД»

Турецька влада внесла до «чорного списку» більше ніж чотири тисячі росіян, яких підозрюють у зв’язках з угрупованням «Ісламська держава». Про це йдеться в спеціальній доповіді Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

У список осіб, яким заборонений в’їзд на територію Туреччини, входить майже 54 тисячі іноземців зі 146 країн. Найбільша кількість у списку громадян Саудівської Аравії, Тунісу і Росії.

За даними МВС Туреччини, з 2011 року Анкара за підозрою в зв’язках з джихадистами перевірила 17,5 тисячі іноземців. Майже п’ять тисяч із них були депортовані. Понад 800 осіб склали росіяни.

У доповіді наголошується, що в результаті 14 нападів, організованих «Ісламською державою» на території Туреччини в період з 2013 по 2017 рік, загинули понад 300 людей, стільки ж були поранені.