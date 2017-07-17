Президент Польщі схвалив зміни до закону про знесення пам’ятників радянської епохи

Президент Польщі Анджей Дуда схвалив 17 липня поправки в закон про заборону пропаганди комунізму або іншого тоталітарного ладу в назвах будівель й об’єктів. Цей закон передбачає знесення пам’ятників радянської епохи, в тому числі Червоної армії. Про це йдеться в повідомленні на сайті польського президента.

Сейм Польщі схвалив зміни до закону 22 червня.

В оновленому законі вказано, що пам’ятники «не можуть вшановувати пам’ять осіб, організацій, подій або дат, які символізують комунізм або інший тоталітарний лад». До них не належать пам’ятники, розташовані на кладовищах або на території інших поховань, об’єкти, що не виставлені на загальний огляд або демонстровані в наукових цілях, як твір мистецтва, а також монументи, внесені до реєстру пам’яток архітектури.

Cпоруди, що не належать до цих категорій, польські законодавці пропонують демонтувати протягом 12 місяців після набуття чинності змінами до закону.

На території Польщі, за різними оцінками, розташовані 469 таких об’єктів, із них 250 – присвячені Червоній армії.