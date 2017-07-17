ООН: число цивільних жертв конфлікту в Афганістані лишилося рекордно високим

Число цивільних людей, що були вбиті чи поранені в перебігу конфлікту в Афганістані, в першій половині цього року лишилося на тому ж рекордно високому рівні, що й минулого року, повідомила місія ООН у цій країні.

За час від 1 січня до 30 червня були підтверджені смерті загалом 1 тисячі 662 цивільних людей, і це на два відсотки більше, ніж за той самий період минулого року, заявила Допоміжна місія ООН в Афганістані в новому звіті.

Число поранених цивільних за цей час склало 3 тисячі 581, що на один відсоток менше від числа поранень у цей час минулого року.

При цьому 40 відсотків усіх цивільних жертв за перше півріччя цього року спричинили імпровізовані вибухові пристрої, до яких вдаються антиурядові сили – вибухові пристрої смертників, міни натискної дії чи міни, закладені на узбіччях.

Зокрема, підрив вантажівки з вибухівкою в Кабулі 31 травня, влаштований смертником, призвів до загибелі не менш ніж 92 цивільних і поранень іще майже 500 – це був найсмертоносніший такий напад, задокументований ООН із 2001 року.

«Людська ціна цієї гидкої війни в Афганістані – втрати життя, руйнування й незмірні страждання – занадто висока», – заявив спеціальний представник генерального секретаря ООН в Афганістані і голова Допоміжної місії ООН в Афганістані Тадаміті Ямамото.

Він закликав антиурядові сили негайно перестати використовувати імпровізовані вибухові пристрої.

У звіті також міститься заклик до антиурядових сил перестати обирати за ціль цивільне населення, а до урядових сил – перестати використовувати таку зброю, як міномети чи ракети, у щільно населених місцевостях.

При цьому у звіті високо оцінені дії афганських силових структур, які, як мовиться в документі, постійно намагаються не допускати цивільних жертв.

За даними звітів місії ООН в Афганістані, число цивільних жертв у цій країні почало зростати з часу виведення більшості іноземних військ 2011 року і офіційного завершення бойової місії НАТО 2014-го.

За підрахунками ООН, що враховують тільки ретельно перевірені і підтверджені дані, від січня 2009 року в Афганістані загинули понад 26 з половиною тисяч цивільних, іще майже 49 тисяч були поранені.