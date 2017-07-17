У Сербії активісти протестували проти домашнього насильства

У столиці Сербії Белграді десятки активістів зібралися на акцію протесту проти домашнього насильства.

Протест відбувся після чергових двох таких випадків, що сталися протягом останніх двох тижнів, унаслідок яких дві жінки й дитина загинули від рук колишніх чоловіків цих жінок.

Учасники протесту під будівлею Міністерства соціального захисту вимагали негайної відставки посадовців, відповідальних за розгляд скарг на домашнє насильство.

Схожі протести відбулися в іще кількох містах Сербії.

За офіційними даними, лише від початку цього року внаслідок домашнього насильства в Сербії загинули не менш ніж 19 жінок і дві дитини.