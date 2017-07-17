Британія почала переговори з ЄС про свій вихід

Велика Британія і Європейський союз почали перше коло офіційних переговорів про вихід Лондона з ЄС і пообіцяли на початку «взятися до праці» і досягти успіху.

Чотириденні переговори у Брюсселі ведуть британський міністр у справах виходу з ЄС Дейвід Дейвіс і спеціальний представник Євросоюзу в цій справі Мішель Барньє.

Вони висловили сподівання, що на переговорах буде досягнено доброго поступу і що сторони зможуть визначити і сформулювати спільні позиції, щоб посилювати їх, і розбіжності, щоб далі домовлятися про їхнє подолання.

Обидва вже зустрічалися минулого місяця, але тоді їхня зустріч була неформальною.

Відповідно до норм Європейського союзу, Велика Британія має завершити свій вихід не пізніше ніж 30 березня 2019 року, незалежно від того, чи буде досягнена про це домовленість, що задовольнить обидві сторони, чи ні.

Серед важливих питань для обговорення – права британських громадян у країнах ЄС і громадян країн ЄС у Британії після її виходу або фінансові зобов’язання Лондона перед Євросоюзом.

Зокрема, у Великій Британії нині живе близько 3 мільйонів громадян інших країн ЄС, а близько 1,5 мільйона британських громадян – у решті країн Євросоюзу. Доки Лондон іще перебуває у складі ЄС, усіх їх стосується право вільного пересування всією територією об’єднання і вільного поселення і працевлаштування в будь-якій країні Євросоюзу.

Крім того, за повідомленнями, Брюссель вимагає від Лондона далі покривати бюджетні витрати Євросоюзу до моменту виходу, Британія ж називає заявлені в ЄС суми надмірними.

Наступне коло переговорів Дейвіса і Барньє, тритижневе, заплановане на кінець серпня.

За вихід Великої Британії з Європейського союзу висловилася незначна більшість учасників референдуму про це 2016 року.