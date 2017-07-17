Посольство України в Білорусі заявило протест через можливий показ російського пропагандистського фільму про Крим

Посольство України в Білорусі повідомило, що направило до Міністерства закордонних справ цієї країни ноту на знак протесту через можливий показ у Білорусі російського пропагандистського художнього кінофільму про Крим, інформує білоруське інтернет-видання TUT.BY з посиланням на прес-службу посольства.

За цим повідомленням, ноту передали ще минулої п’ятниці, 14 липня, у зв’язку з тим, що в кінотеатрах Мінська почали показувати рекламний ролик фільму «Крим».

Видання повідомляє, що російський прокатник фільму підтвердив, що планував показувати його в Білорусі, але обговорення, в яких саме кінотеатрах, іще триває.

Як пише білоруське видання, наразі немає даних, чи будуть показувати фільм приватні кіномережі в Білорусі.

Тим часом мінське муніципальне підприємство «Кіновідеопрокат» заявило, що показ рекламного ролика був викликаний контрактними зобов’язаннями, але фільм «Крим» у своїх кінотеатрах показувати не планує.

Заступник генерального директора «Кіновідеопрокату» Андрій Разжавайкін підтвердив білоруській редакції Радіо Свобода, що цей фільм до показу в кінотеатрах підприємства не планувався, і його не було навіть у перспективних планах, і додав: «І не буде».

За даними російської преси, фільм «Крим» показує історію кохання киянки і севастопольця в часи 2013–2014 років. Як виглядає, події тих часів в Україні і, зокрема, у Криму показуються з пропагандистської позиції Кремля. Зокрема, сцени окупації Росією Криму, чи, як кажуть автори фільму, «кримської весни», названі «одними з наймасштабніших і ключових» сцен. Преса такої наводила слова режисера фільму Олексія Піманова про те, що «наша картина – про людські відносини, про історичну пам’ять, про те, як російські і українські солдати і офіцери не стали стріляти одне в одного, тому що вони брати». Фільм знятий за підтримки російського урядового Фонду кіно.