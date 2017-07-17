У Дніпрі розібрали єдиний у місті «будинок з атлантами»

У Дніпрі зруйнували легендарний «будинок з атлантами», розташований на центральному проспекті Дмитра Яворницького, 43. На місці будівлі, частина якої була споруджена у другій половині ХІХ століття, тепер гора цегли і залишки конструкції.

За словами місцевих краєзнавців, це була унікальна будівля, яка мала історичне значення: єдиний у місті будинок зі скульптурами атлантів. За їхніми даними, точний рік спорудження будівлі невідомий, однак відомо, що перші два поверхи звели у другій половині XIX століття, а два верхні надбудували у 30–50-х роках ХХ століття.

За словами працівників будівельного майданчика, з якими Радіо Свобода поспілкувалось у понеділок, будівля перебувала у приватній власності. На її місці зведуть новий багатофункціональний комплекс.

За словами працівників, скульптури атлантів із фасаду зняли і передадуть до Національного історичного музею імені Яворницького, а на фасаді нової споруди планують встановити їхні копії, зроблені із сучасних матеріалів.

Працівники будмайданчика відмовились показати скульптури атлантів, заявивши, що «намагались зняти їх із фасаду обережно», натомість продемонстрували взірці історичної цегли ХІХ століття, з якої, за їхніми словами, були збудовані нижні поверхи будівлі.

На запит Радіо Свобода з Дніпропетровської міської ради в понеділок відповіли, що будівля наразі в комунальній власності не перебуває, вона була виведена з реєстру пам’яток рішенням Міністерства культури України 2010 року.

25 травня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект щодо посилення охорони об’єктів культурної спадщини. Цим законом уточнюється, що пам’ятка культурної спадщини – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, або об’єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим законом.