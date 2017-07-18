Під Авдіївкою постраждали два українських воїни – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 липня один український військовий зазнав поранення, ще один був травмований. Як інформує штаб української воєнної операції, це сталося в районі Авдіївки, де підтримувані Росією бойовики у вечірній час застосували міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети та іншу зброю.

Як ідеться в ранковому зведенні, в цілому сепаратисти 17 разів порушили перемир’я, сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ДНР» заявляють про «масований обстріл» Донецька з боку Збройних сил України. Сепаратисти твердять, що в селищі Старомихайлівка на західній околиці обласного центру внаслідок обстрілу загинула цивільна, ще двоє людей були поранені. Незалежного підтвердження ці дані не мають.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 17 липня.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.