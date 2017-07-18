Ізраїль не підтримує перемир’я в Сирії через присутність у цій країні військових Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступає проти угоди про припинення вогню на південному заході Сирії, підтриманої Росією та США, оскільки це дозволить Ірану зміцнити свою військову присутність у цій країні.

За даними ізраїльського видання Haaretz, про це Нетаньягу заявив під час переговорів у Парижі президенту Франції Емманюелю Макрону. Цитуючи неназваного ізраїльського високопосадовця, газета зазначає: Ізраїль вважає, що Іран має намір розширити свою присутність в Сирії шляхом будівництва авіаційної бази, військово-морської бази та розміщення там великих військових сил.

Іран нині надає режиму Асада добровольців та надсилає військових радників, щоб допомогти боротьбі сирійського уряду проти повстанських сил.

Нетаньягу неодноразово називав Іран загрозою Ізраїлю і публічно висловлював стурбованість наявністю в Сирії ополчення, підтриманого іранськими силами. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Ізраїлю нема чого турбуватися.

США та Росія 9 липня домовилися про створення зону деескалації у районах Сирії, що межують з Ізраїлем та Йорданією.