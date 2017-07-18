Адвокат: партія Аксьонова сфабрикувала заявку на мітинг під час окупації Криму

Адвокат одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза Микола Полозов стверджує, що очолювана у 2014 році нинішнім російським керівником Сергієм Аксьоновим партія «Русское единство» сфабрикувала заявку на проведення свого мітингу 26 лютого. Про це захисник Чиийгоза повідомив у соцмережах.

За даними Полозова, безпідставними є твердження обвинувачення, що заявка на проросійський мітинг у Сімферополі під час окупації Криму була подана раніше за заявку на мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу.

«Обвинувачення починає радісно збирати папери, мовляв Меджліс подав повідомлення за 45 хвилин до початку заходу – о 9:15 26 лютого 2014 року, а заявка партії «Русское единство» датована 25 лютого 2014 року. За логікою звинувачення, заявка партії більш завчасна, ніж заявка Меджлісу, а значить мітинг Меджлісу несанкціонований», – пише адвокат.

Після детального вивчення документів справи Микола Полозов твердить, що заявка проросійської партії була подана вже після проведення мітингу.

«При уважному вивченні листа справи 117 в томі 4… мало хто звернув увагу на маленький штамп внизу документа. Вся вхідна документація в державних органах України обов'язково фіксувалася, кожному документу присвоювався вхідний номер і проставлялася дата надходження документа. Ці відомості вносилися в спеціальний журнал, який заповнювався послідовно. Це виключало можливість реєстрації вхідних документів «заднім числом». Так от, заявка партії «Русское единство», згідно зі штампом Сімферопольської міськради, була зареєстровано 28 лютого 2014 року! Тобто через два дні після подій. Це повністю руйнує позицію обвинувачення в частині проведення Меджлісом «несанкціонованого» мітингу», – наполягає адвокат.

В окупованому Росією Криму 18 липня триває судовий процес над лідером кримськотатарського національного руху Ахтемом Чийгозом. Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.