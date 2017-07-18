Суд обирає запобіжний захід депутату Ради Розенблату (трансляція)

Солом’янський райсуд Києва 18 липня розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для Борислава Розенблата, народного депутата України, якого виключили з фракції «Блок Петра Порошенка».

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що проситимуть суд про запобіжний захід у вигляді застави для Розенблата і ще одного фігуранта «бурштинової справи», депутата Максима Полякова. Крім того, у прокуратурі заявили, що проситимуть суд зобов’язати Розенблата і Полякова здати документи для виїзду за кордон.

Щодо того, коли суд розглядатиме клопотання про запобіжний захід для Полякова, інформації наразі немає.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко офіційно вручив підозри Розенблатові й Полякову, щодо яких Верховна Рада України раніше дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Борислав Розенблат і Максим Поляков є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають.