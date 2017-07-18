Рябков: Вашингтон близький до повернення Росії дипломатичних будівель у США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков твердить, що Москва та Вашингтон близькі до угоди, яка б відновила доступ Росії до двох дипломатичних будівель, заблокований від кінця минулого року рішенням тодішнього президента Барака Обами. Про це Рябков заявив після завершення у Вашингтоні 17 липня зустрічі із заступником держсекретаря США Томасом Шенноном.

За інформацією CNN, на запитання «чи ви отримали свої будівлі назад» Рябков відповів «майже». Шеннон не коментував результатів діалогу, жодна сторона не видала заяву після зустрічі в Держдепартаменті, яка тривала понад дві з половиною годин.

У самому кінці грудня 2016 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами наказала закрити два російські дипломатичні об’єкти у США, що офіційно були дачами для відпочинку дипломатів, працівників посольства Росії і членів їхніх родин, у штатах Нью-Йорк і Меріленд. Тоді ж персонами нон-ґрата були оголошені 35 працівників посольства Росії у Вашингтоні і генерального консульства в Сан-Франциско.

Причиною стали спільні висновки всіх спецслужб США, що Росія втрутилася у президентські вибори того року (Москва заперечує свою причетність). За деякими повідомленнями, закриті об’єкти могли також використовуватися працівниками російських спецслужб для ведення розвідувальної діяльності.

Президент Росії Володимир Путін тоді відмовився вживати заходів у відповідь, очікуючи на швидке поліпшення відносин за наступного президента Дональда Трампа, якого підтримувала Москва, – але цього так і не сталося. Адміністрація Трампа наразі продовжує попередню політику Вашингтона щодо Москви, незважаючи на заяви президента США про сподівання на кращі відносини з Росією.