У Мінську шпиталізували лідера гурту Depeche Mode

Концерт британського гурту Depeche Mode у білоруському Мінську скасували через шпиталізацію її лідера Дейва Гаана.

Організатори концерту липня повідомили, що у музиканта «кишковий розлад». Ввечері 17 липня запис про скасування шоу з’явився на сторінці Depeche Mode у Facebook, але не уточнювалося, хто саме з музикантів захворів.

Організатори концерту, який мав відбутися в Мінську 17 липня, рекомендують всім, хто купив квитки, зберегти їх для можливої здачі і стежити за інформацією про можливе перенесення концерту на пізніший термін.

Гурт Depeche Mode 19 липня має виступити з концертом у Києві. Інформації про те, чи відбудеться цей концерт, чи буде перенесений – наразі немає.