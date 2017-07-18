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18 Липень 2017, Київ 12:29
Новини | Події

У Києві можна купатися лише на 2 пляжах – Держпродспоживслужба

У КП «Плесо» раніше заявили, що не рекомендують купатися на всіх 11 пляжах Києва

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві повідомляє, що купатися в столиці України можна на двох пляжах: «Пуща Водиця» і «Вербний» (на озері Вербне в Оболонському районі).

За даними управління, дозвіл дав Київський міський лабораторний центр МОЗ України, який щотижня проводить дослідження поверхневих вод і піску.

«В інших водоймах проби води не відповідають нормативним показникам», – йдеться в повідомленні.

Раніше у комунальному підприємстві «Плесо», яке займається експлуатацією й утриманням земель водного фонду Києва, заявили, що не рекомендують купатися на всіх 11 пляжах Києва.

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