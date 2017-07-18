Директор НАБУ в липні отримав 131 тисячу гривень зарплати – #Точно

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у липні отримав заробітну плату розміром 131 032 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Розмір оплати праці співробітників Національного антикорупційного бюро визначений відповідним законом України «Про Національне антикорупційне бюро України». У ньому йдеться, зокрема, про те, що умови грошового забезпечення осіб начальницького складу й оплата праці інших працівників бюро повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, сприяти добору в НАБУ висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників.

Відповідно до закону, заробітна плата працівників НАБУ складається з посадового окладу, доплати за вислугу років і науковий ступінь, спеціальне звання або ранг державного службовця, а також доплату за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Як наслідок, директор НАБУ має отримувати 50 прожиткових мінімумів, його заступники – по 40, директори центрального або територіального управлінь, керівник управління внутрішнього контролю центрального управління, керівники підрозділів детективів – по 30, їхні заступники – по 28, а детективи – по 19 прожиткових мінімумів.

Станом на 1 січня 2017 року прожитковий мінімум становить 1600 гривень.