Human Rights Watch: у Росії йде наступ на свободу слова в інтернеті

Правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що останнім часом у Росії склалася система жорстких обмежень на свободу слова в інтернеті. Про це йдеться в доповіді організації, опублікованій 18 липня.

Доповідь «Онлайн і на всіх фронтах. Наступ на свободу вираження поглядів у Росії» присвячена активізації діяльності російської влади і прицільного посилення контролю держави за тим, що відбувається в інтернеті.

Правозахисники відзначають, що з 2012 року десятки людей по всій країні необґрунтовано притягувалися до кримінальної відповідальності за публікації в соціальних мережах, розміщення відеоконтенту, статей або інтерв'ю. Під прикриттям боротьби з екстремізмом влада Росії заблокувала сотні сайтів.

У доповіді йдеться, що наявні репресивні закони дають державі можливості для обмеження доступу до інформації, яку влада відносить до екстремістської або такої, що суперечить «традиційним цінностям». Спостерігачі Human Rights Watch стверджують, що таким чином влада Росії відкрито порушує права людини.

За даними російського інформаційно-аналітичного центру «Сова», в 2010 році за так званими «екстремістським статтями» засудили 30 користувачів соцмереж. До 2015 року число таких засуджених зросла до 216. За даними центру, в 2014-2016 роках з онлайн активністю було пов’язано близько 85% вироків за «екстремістські висловлювання», а число тих, хто потрапив до в’язниці за висловлювання в інтернеті, в період з вересня 2015 року до лютого 2017 року збільшилося з 54 до 94 осіб.

Доповідь Human Rights Watch складена на базі інтерв’ю з адвокатами, співробітниками неурядових організацій, журналістами, правозахисниками, блогерами і їхніми родичами. Укладачі доповіді опитали понад 50 людей. При підготовці документа проаналізовано чинне законодавство Росії, обвинувальні висновки і вироки за конкретними справами.