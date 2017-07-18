Полозов вимагає перегляду рішення про заборону Меджлісу за «нововиявленими обставинами»

Адвокат Микола Полозов 18 липня заявив про подання у Верховний суд анексованого Криму заяви про перегляд рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії. Копії документа Полозов опублікував у соцмережах.

Заяву він подав «за нововиявленими обставинами». Як пояснив Полозов, йдеться про ухвалення наказу про застосування тимчасових заходів Міжнародним судом ООН.

26 квітня 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території анексованого півострова. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії. Проте 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії відхилив цю апеляцію, підтвердивши заборону діяльності Меджлісу.

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжну ухвалу за позовом Україна проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції щодо заборони фінансування тероризму. Зате Москву зобов'язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс і навчання українською мовою на території анексованого Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».