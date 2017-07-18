Прокуратура Росії: арешт екс-директора «Гоголь-центру» незаконний

Прокуратура Росії заявляє, що колишній директор «Гоголь-центру» й екс-генпродюсер «Сьомої студії» Олексій Малобродський був заарештований незаконно. Про це представник прокуратури заявив 18 липня в суді.

Як заявили у прокуратурі, кримінальну справу, в рамках якої Малобродського звинувачують в шахрайстві, порушили «тільки тепер», і раніше йому незаконно обрали запобіжний захід.

21 червня Пресненський районний суд Москви відправив Олексія Малобродського під арешт. Слідчі звинуватили його в розкраданні коштів, виділених на постановку спектаклю «Сон літньої ночі» в 2012 році. Екс-директор «Гоголь-центру» своєї провини не визнає. У справі про розкрадання проходять ще дві людини: колишній бухгалтер організації Ніна Масляєва і колишній генеральний директор Юрій Ітін.

На підтримку Малобродського й інших фігурантів справи виступили представники російської театральної громадськості, а також члени Конгресу інтелігенції. Вони назвали судові переслідування театральних працівників спробою «приниження і приручення діячів культури».