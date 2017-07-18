Угорщина вирішила продовжити видачу дозволів на роботу громадянам України і Сербії

Міністр економічного розвитку Угорщини Мігай Варґа повідомив, що впродовж останніх місяців громадяни України і Сербії отримали 10 500 дозволів на роботу в Угорщині. За його словами, це практикуватиметься і надалі, адже загальна квота дозволів далеко не вичерпана і становить 59 тисяч, інформує кореспондент Радіо Свобода.

Варґа зазначив, що уряд Угорщини прагне запобігти втратам на виробництві. Це стосується рівною мірою не тільки місцевих підприємств, але й компаній іноземних інвесторів, уточнив міністр.

Згідно з соціологічними опитуваннями, через значний відплив робочої сили з Угорщини у країни Західної Європи кожне п’яте підприємство не може заповнити вакансії кваліфікованих працівників. А початківців доводиться утримувати додатковими виплатами чи соціальними пільгами.

Наразі за допомогою консалтингових компаній із США Міністерство економічного розвитку Угорщини анонсувало програму допомоги малому і середньому бізнесові з метою підбору і підготовки кваліфікованих кадрів, у тому числі з України та деяких інших країн Східної Європи, які не є членами Євросоюзу.