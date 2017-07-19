На Донбасі загинули двоє, поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 18 липня загинули двоє, поранені четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили перемир’я, а сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи переважно стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Як ідеться в ранковому зведенні, ситуація серйозно загострилася після 18:00, увечері і вночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Красногорівки. Українські військові також підтверджують попередні повідомлення про обстріл бойовиками житлових кварталів Авдіївки, внаслідок чого були поранені двоє цивільних.

В угрупованні «ДНР» заявили, що впродовж дня 18 липня фіксувалися «бої середньої інтенсивності» поблизу Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії минулої доби.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.