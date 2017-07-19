Македонія відмовляється від абревіатури КЮРМ як назви країни

Македонія 18 липня відкинула пропозиції, які могли б завершити багаторічну суперечку з Грецією через назву балканської країни. Серед цих пропозицій – закріпити як назву абревіатуру КЮРМ (або FYROM англійською мовою), створену зі скорочення до перших букв імені «Колишня югославська республіка Македонія».

«Коли ви говорите КЮРМ, це так само пов’язане з моєю країною, як «Клінгон» із телесеріалу Star Trek», – заявив міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров на прес-конференції з представниками Євросоюзу в Брюсселі.

Від часу появи незалежної Македонії на світовій мапі Афіни заявляють, що назву «Македонія» можна використовувати лише для позначення однойменної провінції на півночі Греції. Скоп’є також не хоче відмовлятися від цієї назви.

Через це в ООН, ЄС та інших міжнародних структурах балканську країну далі іменують «Колишня югославська республіка Македонія».

Клінгони – це вигадані людиноподібні істоти з незграбними головами, які керують своєю неземною імперією в американських науково-фантастичних фільмах. Їхня мова спричнила появу фан-груп, які, приміром, запропонували «клінгонські» переклади Біблії та «Гамлета» Шекспіра.