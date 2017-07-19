Порошенко: Росія принесла гуманітарну катастрофу на окуповану територію Грузії

Президент України Петро Порошенко відвідав 19 липня містечко Одзісі, розташоване впритул до лінії окупації Росією грузинського регіону Південна Осетія (Цхінвальський регіон), де заявив, що Росія принесла до цього краю «гуманітарну катастрофу».

За словами Порошенка, Україна підтримує і робить все, щоб забезпечити суверенітет і територіальну цілісність та незалежність Грузії.

«Це не є лінія зіткнення, це навіть не є лінія окупації, це прірва між минулим і майбутнім, результат політики Російської Федерації. З одного боку ми бачимо квітучий Тбілісі, п’ятизіркові готелі Батумі, гірськолижні курорти Бакуріані, щасливі люди, інвестори, економічне зростання, безвізовий режим, угода про асоціацію, це повною мірою стосується як України, так і Грузії. Що ми бачимо з того боку прірви, яку зробила Російська Федерація? Подивіться в очі цих людей (за колючим дротом на контрольованій російськими військовими території Грузії – ред.): гуманітарна катастрофа, коли люди не мають елементарних прав на медичну допомогу, на школу для своїх дітей, на кошти для існування, і головне – вони не мають жодної надії, що буде будь-який прогрес, поки там є Російська Федерація», – заявив президент України.

Речник президента Святослав Цеголко виклав світлину з місця подій та зауважив: «На фото видно російську базу ФСБ. #ИхТамНет».

Президент України Петро Порошенко, який продовжує державний візит до Грузії, зустрівся 18 липня з чільними посадовцями країни, взяв участь у бізнес-форумі, відвідав музей радянської окупації і вшанував пам’ять Кобзаря, повідомила прес-служба голови держави.

Зокрема, про активізацію двосторонньої співпраці і реалізацію стратегічного партнерства він говорив із президентом Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі і головою парламенту Іраклі Кобахідзе.

Серед іншого, сторони говорили про необхідність відновлення плану дій щодо членства в НАТО, яке дуже важливе у контексті «забезпечення безпеки як Грузії, так і України», сказав Порошенко.