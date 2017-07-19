Голова Генштабу Франції подав у відставку через суперечку з президентом

Керівник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал П’єр де Вільє подав у відставку через суперечку з президентом країни Емманюелем Макроном щодо планів уряду скоротити оборонний бюджет.

У заяві від 19 липня генерал написав, що більше не може «гарантувати життєздатність тієї моделі армії», яка повинна гарантувати безпеку в країні.

Минулого тижня голова Генштабу Франції різко відгукнувся про плани скорочення військових витрат цього року на 850 мільйонів євро. Після чого Макрон закликав генерала до субординації. Президент нагадав, що є головнокомандувачем, і заявив, що в разі незгоди з ним начальник Генштабу повинен піти.

Генерал Де Вільє очолює Генеральний штаб Збройних сил Франції з лютого 2014 року. Його повноваження закінчувалися через рік.