Суд у справі про планування перевороту в Чорногорії відклали

Судовий процес у справі про спробу державного перевороту в Чорногорії відкрився 19 липня в Подгориці, але майже відразу був перенесений. Це пов’язано з тим, що захист зажадав усунути прокурорів у цій справі.

Судовий процес транслюється в прямому ефірі на державному телебачення Чорногорії.

За день до початку суду прокуратура оприлюднила стенограми приватних розмов адвокатів зі своїми клієнтами. Прокуратура пояснила публікацію тим, що обвинувачені й їх адвокати займалися збором компромату на прокуратуру і вели активну кампанію з дискредитації розслідування.

Суд у Чорногорії 8 червня підтвердив обвинувачення проти 14 підозрюваних у підготовці державного перевороту. Серед обвинувачених двоє громадян Росії, яких судять заочно, двоє проросійських опозиційних лідерів Чорногорії – Андрія Мандич і Милан Кнежевич, дев’ять сербів і ще один громадянин Чорногорії.

У Верховному суді країни повідомили, що серед обвинувачень – «підготовка змови проти конституційного ладу і безпеки Чорногорії» і «замах на терористичний акт».

Андрію Мандича і Милана Кнежевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення виборів 16 жовтня 2016 року.

Мандич і Кнежевич називають звинувачення проти них «фікцією».

Росія заперечує свою причетність як держави до цієї спроби перевороту, але активно підтримує місцеві групи, які виступали проти вступу Чорногорії у НАТО.

Чорногорія стала 29-м членом НАТО на церемонії у Вашингтоні 5 червня.