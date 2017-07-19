У Саудівській Аравії жінку заарештували через міні-спідницю

Влада Саудівської Аравії заарештувала жінку за носіння міні-спідниці. Про це повідомили у вівторок, 18 липня, поліція країни і державні ЗМІ. В інтернеті днями з’явилося відео, на якому місцева модель Хулуд гуляє по вулиці древнього міста Ушайкір у короткій спідниці.

Модель стверджує, що ролик виклали в мережу без її відома. Поліція заарештувала її за «неналежний одяг». Якщо Хулуд визнають винною, їй загрожує тюремне ув’язнення і штраф.

У поліцію звернувся державний комітет із заохочення чесноти й утримання від пороку – організація, яка спостерігає за дотриманням законів шаріату у Саудівській Аравії.

Увагу влади на відео звернули користувачі Twitter. Вони публікували ролик з хештегом, в якому закликали до арешту жінки.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch назвала переслідування моделі дискримінацією.

Жінки в Саудівській Аравії зобов’язані носити одяг, що закриває тіло з голови до ніг, а також не мають права водити автомобілі.