Держдума Росії ухвалила закон про курортний збір, який торкнеться анексованого Криму

Державна дума Росії 19 липня ухвалила в остаточному читанні закон про курортний збір. Документ передбачає запровадження в експериментальному режимі в 2018-2022 роках плати з туристів за користування курортною інфраструктурою, зокрема і в анексованому Росією Криму.

Також плата буде стягуватися з туристів в Алтайському, Краснодарському і Ставропольському краях Росії.

Туристи почнуть платити курортний збір 1 травня 2018 року. У перший рік ставка курортного збору не повинна буде перевищувати 50 рублів на добу. Розмір збору може бути знижений до нуля в залежності від сезону. Платити його зобов’язані всі повнолітні туристи.

За оцінкою уряду, дохід в бюджет Ставропольського краю від введення курортного збору перевищить два мільярди рублів, Кубані – 8 мільярдів, а Криму – 16 мільярдів рублів, повідомляють російські ЗМІ.

Курортний збір діяв у Росії до 2004 року. У 2016-у повернення до цієї практики підтримав російський президент Володимир Путін.