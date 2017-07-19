У США висловили занепокоєння публікацію в Туреччині даних про американські бази в Сирії

Міністерство оборони США висловило урядові Туреччини занепокоєння тим, що державне агентство Anadolu в цій країні, союзникові в НАТО, оприлюднило дані про передові пункти базування військ США на півночі Сирії, де американські військові допомагають місцевим силам сирійських курдів у боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

«Оприлюднення непублічної військової інформації створює невиправданий ризик для сил коаліції і здатне порушити перебіг здійснюваних операцій із метою завдати поразки «Ісламській державі», – сказав Радіо Свобода речник Пентагону, говорячи про коаліцію під проводом США, що веде боротьбу проти екстремістського збройного угруповання «Ісламська держава».

Це угруповання становить найбільшу загрозу регіональній безпеці, і «критично важливо, щоб усі сторони, що діють у Сирії, залишалися зосереджені на найголовнішому – на знищенні «Ісламської держави», сказав речник, майор Адріян Ранкін-Ґалловей.

За його словами, військові не можуть перевірити з незалежних джерел шляхи, якими була отримана інформація про бази в Сирії, але, додав він, «ми були б дуже стурбовані, якби посадовці з країни-союзника в НАТО свідомо поставили б під загрозу наші сили, оприлюднивши непублічну інформацію».

Раніше в середу автор турецької публікації, журналіст агентства «Анадолу» Левент Ток заявив агентству «Блумберґ», що дані про бази не були надані урядом Туреччини, а є результатом роботи репортерів агентства в Сирії. За його словами, частину інформації розкрили в соцмережах курдські бійці. Дотримуючись офіційної позиції Анкари щодо загонів сирійських курдів, він додав: «США мали б подумати це наперед, перш ніж починати співпрацю з терористичною організацією».

Як стало відомо засобам інформації у США в середу, турецьке агентство оприлюднило статтю про ці бази, з мапою цих десяти пунктів базування, ще в понеділок, а потім випустило й її версію англійською мовою. У своїй публікації турецьке агентство навело й чисельність військ у кожному з пунктів базування, а також додало, що ці пункти з міркувань безпеки приховані від сторонніх, і виявити їх було важко.

Інтернет-видання The Daily Beast, що першим написало про це у США, оприлюднило також своє листування з військовими США, які намагалися зупинити американську публікацію про ці дані, що вже були оприлюднені в Туреччині, заявляючи, що журналісти викриють важливу тактичну інформацію. Як заявляв виданню речник коаліції під проводом США проти «Ісламської держави» в Сирії полковник Джо Скрокка, повідомлення про конкретну чисельність і місця дислокації військ ставлять життя військових під загрозу.

Військові США на півночі Сирії співпрацюють у боротьбі проти «Ісламської держави» з курдськими «Загонами народної самооборони». Туреччина вважає ці загони сирійських курдів підрозділом сепаратистського збройного угруповання турецьких курдів «Робітнича партія Курдистану», визнаного терористичним і в Туреччині, і у США та Європейському союзі, і так само називає й ті загони «терористичними». Співпраця США з загонами сирійських курдів є одним із моментів, що викликають напруженість у відносинах Вашингтона і Анкари.