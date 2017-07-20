Російський хакер засуджений у США до п’яти років за ґратами

У США до п’яти років ув’язнення засуджений російський хакер Марк Вартанян (відомий під ніком «Коліпто»).

Вирок був ухвалений судом в Атланті після того, як у березні програміст визнав себе винним в розробці та поширенні комп’ютерного вірусу Citadel і пішов на угоду зі слідством.

За оцінками прокуратури, вірус, який з–явився в 2011 році, вразив 11 мільйонів комп’ютерів і завдав шкоди на суму майже півмільярда доларів.

Вартанян проведе в американській в’язниці три роки, оскільки суд зарахував йому два роки, вже проведених за ґратами в Норвегії, звідки він був екстрадований до США в грудні 2016 року.