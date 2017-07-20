ООН: число смертей від СНІДу у світі знижується, але росте на сході Європи і в Центральній Азії

Один мільйон людей померли від СНІДу в 2016 році, це майже на 50% менше, ніж було в 2005-у, коли спостерігався пік епідемії хвороби, йдеться в звіті ООН, оприлюдненому 20 липня.

Водночас, як йдеться в звіті, кількість пов’язаних зі СНІДом смертей зросла у Східній Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході і в Північній Африці.

«У світі смертність від СНІДу знизилася з 1,9 мільйона в 2005 році до одного мільйона в 2016 році», – йдеться у звіті.

Крім того, за даними ООН, частка людей з ВІЛ-інфекцією, які мають доступ до медичних послуг, вперше піднялася вище від 50 відсотків. «У 2016 році 19,5 мільйона з 36,7 мільйона людей, які живуть з ВІЛ, мали доступ до лікування», – йдеться в повідомленні.

У доповіді зазначається, що найбільший прогрес був досягнутий у східній і південній частині Африки, в регіоні, який найбільше потерпав від епідемії.

Водночас, як йдеться в звіті, смертність від СНІДу збільшилася на 48 відсотків на Близькому Сході й у Північній Африці та на 38 відсотків у Східній Європі і Центральній Азії. За який період часу наведені ці дані – не повідомляють.

Автори доповіді вказують, що люди, які вживають ін’єкційні наркотики, складають 42% нових зафіксованих випадків інфікування ВІЛ у Східній Європі і Центральній Азії.