ЮНІСЕФ починає кампанію проти булінгу серед українських дітей

Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ розпочинає в Україні кампанію проти булінгу (цькування), жертвами якого стала майже чверть українських дітей.

«На інтерактивній платформі http://www.stopbullying.com.ua ми розповідаємо про те, що таке булінг, як реагувати на нього і як його попередити. На прикладі таких цікавих активностей, як скейтбординг, блогінг та діджеїнг заохочуємо підлітків ставитися з повагою один до одного», – заявили в ЮНІСЕФ.

Як повідомила прес-служба ЮНІСЕФ в Україні, 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу протягом останніх трьох місяців, 24% дітей стали жертвами булінгу, а 48% з них нікому не розповідали про ці випадки. Такими є основні результати дослідження, проведеного ЮНІСЕФ раніше цього року.