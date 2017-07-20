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20 Липень 2017, Київ 18:38
Новини | Політика

МОЗ: лікар, що співпрацював із бойовиками, не буде керувати пологовим у Кременчуці

Як повідомили у МОЗ, мер Кременчука Віталій Малецький запевнив в.о. міністра охорони здоров'я доктора Уляну Супрун (на фото), що відповідна інформація щодо цієї особи була передана до правоохоронних органів

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що підозрюваний у співпраці з бойовиками в Луганську лікар не буде призначений керівником Кременчуцького полового будинку на Полтавщині.

Так у МОЗ 20 липня відреагували на повідомлення про можливе призначення головним лікарем пологового будинку в Кременчуці Володимира Клімова, щодо якого є «інформація з достовірних джерел» про його співпрацю з бойовиками угруповання «ЛНР».

«Мер Кременчука Віталій Малецький запевнив в.о. міністра охорони здоров'я доктора Уляну Супрун в телефонній розмові, що відповідна інформація щодо цієї особи була передана до правоохоронних органів, а питання з його призначенням не буде навіть розглядатися», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Повідомлення про можливе призначення Клімова днями з’явилося у полтавських ЗМІ і викликало обурення в соцмережах.

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