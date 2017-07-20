МОЗ: лікар, що співпрацював із бойовиками, не буде керувати пологовим у Кременчуці

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що підозрюваний у співпраці з бойовиками в Луганську лікар не буде призначений керівником Кременчуцького полового будинку на Полтавщині.

Так у МОЗ 20 липня відреагували на повідомлення про можливе призначення головним лікарем пологового будинку в Кременчуці Володимира Клімова, щодо якого є «інформація з достовірних джерел» про його співпрацю з бойовиками угруповання «ЛНР».

«Мер Кременчука Віталій Малецький запевнив в.о. міністра охорони здоров'я доктора Уляну Супрун в телефонній розмові, що відповідна інформація щодо цієї особи була передана до правоохоронних органів, а питання з його призначенням не буде навіть розглядатися», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Повідомлення про можливе призначення Клімова днями з’явилося у полтавських ЗМІ і викликало обурення в соцмережах.