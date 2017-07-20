На Дніпропетровщині на полігоні 4 бійців травмувалися під час танкових змагань

На Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувалися четверо бійців. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в прес-службі Оперативного командування «Схід» Збройних сил України.

За даними з відомства, інцидент стався 20 липня під час проведення танкових змагань.

Постраждалих доправили до медичних закладів. Для з’ясування причин й обставин травмування розпочали службове розслідування.

У військовій прокуратурі Дніпропетровського гарнізону Радіо Свобода повідомили, що стан травмованих бійців оцінюється як середньої тяжкості.

«Ситуацію з’ясовуємо. Постраждалим надана медична допомога», – сказали у прокуратурі.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України).

Поранений оператор у тяжкому стані був доправлений до лікарні.