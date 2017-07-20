США оштрафували провідну енергокомпанію за порушення санкцій щодо Росії

Міністерство фінансів США оштрафувало енергетичну компанію Exxon Mobil на 2 мільйони доларів, звинувативши її в порушенні накладених на Росію санкцій уже через кілька тижнів після того, як вони були запроваджені навесні 2014 року.

Як повідомило міністерство, американські підрозділи компанії у травні 2014 року «взяли участь у наданні послуг особі, майно і майнові інтереси якої були заблоковані, а саме шляхом підписання восьми юридичних документів, пов’язаних із нафтовими і газовими проектами в Росії, з Ігорем Сєчиним». Ідеться про керівника компанії «Роснєфть», яку контролює російська держава.

Компанія Exxon Mobil, якою на час підписання документів керував нинішній державний секретар США Рекс Тіллерсон, назвала покарання «принципово несправедливим».

У заяві, надісланій Радіо Свобода, вона заявила, що Міністерство фінансів США намагається заднім числом запровадити пізніше запроваджені санкції. Як заявляє Exxon Mobil, коли її представники підписували документи про нафтові і газові проекти з компанією «Роснєфть», щодо якої тоді санкцій іще не було, з боку компанії їх підписав її керівник Ігор Сєчин як її офіційний представник. При цьому, заявив речник Exxon Mobil Вільям Голбрук, американська компанія, підписуючи документи, керувалася чіткими вказівками Білого дому і Міністерства фінансів щодо дотримання санкцій.

Санкції проти Ігоря Сєчина США запровадили в березні 2014 року, після окупації Росією українського Криму, а проти компанії «Роснєфть» – у липні 2014-го.

Штраф у 2 мільйони доларів є символічним для Exxon Mobil, що за минулий рік заробила 7 мільярдів 800 мільйонів доларів.