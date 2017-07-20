Росія: Гіркін (Стрєлков) на дебатах із Навальним знову заперечив причетність до збиття рейсу MH17

У Росії опозиційний діяч, який заявив про намір балотуватися на посаду президента Росії, Олексій Навальний і колишній ватажок проросійських і російських бойовиків на сході України Ігор Гіркін, більше відомий на псевдо Стрєлков, провели публічні дебати, що транслювалися в інтернеті. Значна частина цих дебатів була присвячена становищу на окупованих територіях України.

На запитання, на чиї гроші фінансувалися дії сепаратистів на Донбасі, Стрєлков відповів, що зброю взяв в окупованому Криму, а на інші питання на цю тему відмовився відповідати, пославшись, за його словами, на «офіцерську честь».

В іншій частині дебатів, що стосувалася належності окупованого Росією Криму і конфлікту на Донбасі, на запитання, хто збив 2014 року літак рейсу MH17 над Донбасом, Стрєлков, що називав себе на той час «міністром оборони» угруповання «ДНР», заявив, що сепаратисти його не збивали, бо не мали потрібної для цього зброї. Він додав, що не стежить за міжнародним розслідуванням трагедії, і відкинув особисту причетність до перших публікацій у соцмережах від його імені, в яких ішлося про збиття сепаратистами нібито українського військового літака і які потім прибрали.

У відповідь на пропозицію Навального передати кордон на Донбасі під контроль влади України Стрєлков заявив, що цей план призведе до ще більшої кількості біженців, а війна між Росією і Україною, на його думку, неминуча.

Навальний, зі свого боку, заявив, що війна на сході України знищує економіку Росії. Він виступив за припинення війни і мирне врегулювання конфлікту на основі мінських домовленостей як єдиного механізму для цього. Стрєлков відкинув таку позицію як «зраду» інтересів Росії і підтримуваних нею сепаратистів.

Напередодні дебатів Навального, що виставляє себе як ліберал і претендує на участь у президентських виборах у Росії наступного року, критикували за те, що він прийняв виклик Гіркіна на такі дебати. Критики заявляли, що не сприймають розмови Навального з Гіркіним, якого називають причетним до страт беззбройних людей у перебігу донбаського конфлікту, і заявляли, що з «воєнним злочинцем», яким вони вважають Гіркіна, мав би розмовляти «тільки прокурор».