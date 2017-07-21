Представник Путіна заявляє, що США і Росія ведуть переговори щодо кібербезпеки

Москва і Вашингтон ведуть переговори про створення спільної робочої групи з кібербезпеки, заявив спецпредставник президента Росії з питань кібербезпеки Андрій Крутських 20 липня.

«Ніхто не заперечує необхідність проведення переговорів та наявність таких контактів. Це звичайна дипломатична робота, яка, природно, має дати свій результат, беручи до уваги реалії, перш за все внутрішньополітичні, які існують у Сполучених Штатах», – наголосив спецпредставник Путіна.

Російська чиновниця Світлана Лукаш, яка перебувала на саміті «Групи двадцяти» в Німеччині, заявила, що президент Росії Володимир Путін і його американський колега Дональд Трамп під час переговорів погодилися обговорити питання кібербезпеки або в ООН, або через Організацію Об'єднаних Націй або в робочій групі.

Трамп після переговорів із Путіним також стверджував, що обговорив ідею створення такої групи. Але після того, як лідери Конгресу США розкритикували цей план із огляду на ймовірне втручання Росії в торішні президентські вибори у Сполучених Штатах, Трамп заперечив створення спільної з росіянами групи. 9 липня, через день після зустрічі з президентом Росії, Трамп написав у мережі мікроблогів Twitter, що «той факт, що президент Путін і я обговорили блок кібербезпеки, гадаю, не означає, що це може статися».