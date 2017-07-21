Представник угруповання «ДНР» не допускає спостерігачів до Ясинуватої – ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють зранку 21 липня, що представник угруповання «ДНР» перешкоджає роботі місії.

«Член «ДНР» «Злой» забороняє доступ СММ ОБСЄ у Ясинувату, порушуючи Мінськ і не даючи сприяти ремонту на важливих об’єктах водозабезпечення», – ідеться в повідомленні спостерігачів у мережі мікроблогів Twitter.

Раніше цього тижня спостерігачі повідомляли, що не змогли потрапити до контрольованого українською владою Світлодарська на Донеччині через неможливість проїхати через заміновану територію.