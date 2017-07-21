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21 Липень 2017, Київ 11:06
Новини | Події

Представник угруповання «ДНР» не допускає спостерігачів до Ясинуватої – ОБСЄ

Заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють зранку 21 липня, що представник угруповання «ДНР» перешкоджає роботі місії.

«Член «ДНР» «Злой» забороняє доступ СММ ОБСЄ у Ясинувату, порушуючи Мінськ і не даючи сприяти ремонту на важливих об’єктах водозабезпечення», – ідеться в повідомленні спостерігачів у мережі мікроблогів Twitter.

Раніше цього тижня спостерігачі повідомляли, що не змогли потрапити до контрольованого українською владою Світлодарська на Донеччині через неможливість проїхати через заміновану територію.

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