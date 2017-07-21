В Іспанії ексгумували останки Сальвадора Далі

В Іспанії ексгумували останки художника Сальвадора Далі у зв’язку з позовом про встановлення батьківства. До суду звернулася 61-річна Пілар Абель, яка стверджує, що вона – позашлюбна дочка Далі.

20 липня судмедексперти розкрили труну і взяли біологічний матеріал, який тепер направлять у лабораторію в Мадриді. Дослідження може зайняти кілька тижнів.

Пілар Абель заявляє, що про своє походження вона дізналася від матері, яка нібито повідомила їй про батька лише незадовго до своєї смерті.

Сальвадора Далі вважають одним із найвідоміших представників сюрреалізму. Далі помер у 1989 році, був забальзамований і похований у своєму рідному місті Фіґерасі в Каталонії. У фонді Далі, який управляє його музеєм, сумніваються в правдивості слів Пілар Абель Мартінес. У разі, якщо експертиза підтвердить родинний зв’язок жінки і художника, вона зможе носити прізвище Далі, а також отримати права на його роботи.