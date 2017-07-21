Екс-зірка американського футболу О Джей Сімпсон вийде на свободу

Колишня зірка американського футболу О Джей Сімпсон може вийти на свободу 1 жовтня. Таке рішення ухвалила палата з умовно-дострокового звільнення штату Невада 20 липня.

Палата вирішила, що 70-річний чоловік буде звільнений після відбування мінімального терміну, майже дев’яти років за ґратами через збройний напад.

Понад 20 років тому О Джей Сімпсон був виправданий у справі про вбивство його колишньої дружини та її друга.

4 жовтня 2008 року суд Лас-Вегаса визнав О Джей Сімпсона винним у збройному пограбуванні. 3 вересня 2007 року екс-футболіст разом із приятелями увірвався до номера одного з готелів Лас-Вегаса до торговця спортивними трофеями і, погрожуючи пістолетом, силою відібрав кубки, які належали йому раніше. 5 грудня 2008 року суд присудив Сімпсону 33-річне ув’язнення з можливістю дострокового звільнення в 2017 році.

О Джей Сімпсон, який мав прізвисько The Juice, встановив кілька рекордів під час 11-річної кар’єри в Національної футбольної лізі (NFL). Це головна ліга місцевого футболу, більше подібного до регбі, ніж до гри, яку американці називають «соккером». Згодом Сімпсон був актором і телеведучим, працював коментатором американського футболу.