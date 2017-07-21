Співробітниця поліції на Херсонщині придбала Lexus RX450h за 230 тисяч гривень – #Точно

Старший інспектор з особливих доручень Головного управління Національної поліції в Херсонській області Наталя Кремська придбала люксовий кросовер Lexus RX450h за 230 000 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Автомобіль, придбаний співробітницею Національної поліції, у реєстрі значиться 2010 роком випуску. Середня ринкова ціна на Lexus RX450h в Україні коливається в межах 30-35 тисяч доларів США (780-910 тисяч гривень).

У своїй останній річній декларації Наталя Кремська серед майна вказала квартиру площею 32 квадратних метри у Херсоні, автомобіль KIA Sportage 1994 року випуску, а також заробітну плату розміром майже 82 тисячі гривень. Жодних додаткових грошових активів нею не було задекларовано. При цьому місце роботи на той момент вказане як Дніпровське відділення Нацполіції.