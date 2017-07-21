ГПУ заявляє про затримання екс-«беркутівця», підозрюваного у побитті активістів у 2014-му

Генеральна прокуратура України повідомляє про затримання колишнього працівника «Беркута», підозрюваного у побитті активістів «Автомайдану» в січні 2014 року в Києві.

За даними ГПУ, він півтора року переховувався від слідства, затримання провели 20 липня, коли підозрюваний на автомобілі намагався виїхати з Києва.

«Екс-беркутівець підозрюється в участі спланованої спецоперації із незаконного затримання, заподіяння тілесних ушкоджень учасникам руху «Автомайдан», а також побитті їхніх автомобілів вночі 23.01.2014 на вулицях Щорса та Грушевського в м. Києві, організованої колишнім керівництвом Головного управління МВС України в м. Києві, за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України», – заявили в Генпрокуратурі.

За повідомленням, колишньому правоохоронцю інкримінують перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а саме спричинення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості дев’ятьом учасникам мирних акцій протесту, а також пошкодження автомобілів на суму понад півмільйона гривень. Загалом від дій підозрюваного потерпілими визнано 22 людей, додали в ГПУ.

Прокуратура просить Печерський райсуд Києва арештувати підозрюваного.

У червні минулого року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’яти колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут», які у січні 2014 року затримали і побили активістів «Автомайдану».

Під час подій Революції гідності Міністерство внутрішніх справ мотивувало затримання «Беркутом» активістів «Автомайдану» їхніми хуліганськими діями, зокрема і щодо правоохоронців. Затриманих тоді навіть судили, але зі зміною влади після Революції гідності судові процеси проти «автомайданівців» припинилися.