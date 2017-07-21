За час російської агресії на Донбасі загинули 11 тисяч українців – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що за час російської агресії в Україні загинули 11 тисяч українців: військових і цивільних.

Порошенко сказав про це 21 липня в Києві після переговорів зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком, який перебуває в Києві з офіційним візитом.

«Щодня ми продовжуємо проводжати в останню путь своїх кращих синів. І лише за останні два дні агресор вбив вісьмох наших захисників, попри «хлібне перемир’я». А за всі дні агресії 11 тисяч українців віддали своє життя», – сказав Порошенко.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують у Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики. За даними ООН станом на червень, від початку конфлікту на сході України там загинули понад 10 тисяч людей.