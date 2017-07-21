Поліція провела обшуки у Житомирській міськраді

21 липня слідчі Житомирського відділу поліції провели обшуки в управлінні комунального господарства Житомирської міської ради і вилучили документацію у рамках розслідування щодо службового підроблення.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, раніше повідомлялося, що обшуки пов’язані з реконструкцією скверу імені Олега Ольжича у Житомирі, проте у Нацполіції цю інформацію заперечили.

«Обшук проводився у рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 366 Кримінального Кодексу України – Службове підроблення працівниками Житомирського слідчого відділу поліції за участі управління захисту економіки. На цей час обшук завершено, вилучено документацію для дослідження», – повідомила речниця ГУ Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, обшукали також і фірму-підрядника, яка виконувала ремонтні роботи у Житомирі. Більш конкретно ситуацію в поліції не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

В управлінні комунального господарства кажуть, що наразі обшук завершили, а правоохоронці вилучили все, що їм було потрібно для розслідування.

«Нас попередили, що всі коментарі з цього приводу, можуть давати лише працівники поліції. Тож, скажу лише, що ми виконали рішення суду, надали можливість працювати правоохоронцям безперешкодно», – розповів заступник начальника управління комунального господарства в Житомирській міській раді Віталій Шевчук.

Разом із тим, за інформацією неофіційних джерел у Житомирській міській раді, обшук міг стосуватися перевірки фірми-підрядника ПрАТ «Житомирське ШБУ-19», яку пов’язують з дружиною заступника міського голови Житомира з питань ЖКГ – Олександра Фещенка.

Сам Олександр Фещенко коментувати обшуки у Житомирській міській раді відмовився, посилаючись на те, що з самого ранку проводить прийом громадян. «Я нічого не можу прокоментувати. В мене прийом громадян до 13 години дня був, я не в курсі, що там відбувалося. Без поняття навіть, про що ви говорите», – повідомив чиновник.