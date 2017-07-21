США вирішили заборонити громадянам їздити до Північної Кореї – агентство

Американське агентство Associated Press стверджує, що Сполучені Штати Америки вирішили заборонити своїм громадянам відвідувати Північну Корею після випадку з американським студентом, який помер після повернення з північнокорейського ув’язнення у стані коми.

Підтверджень цього з інших джерел наразі немає. Зокрема, цього матеріалу не коментував Державний департамент США, що, за повідомленням, вирішив запровадити заборону.

Як пише агентство, неназвані посадовці США повідомили йому, що державний секретар Рекс Тіллерсон вирішив запровадити «географічне обмеження на поїздки» до Північної Кореї, за яким в’їзд до цієї країни з паспортом громадянина США стане незаконним.

За даними інформагентства, цю інформацію підтвердили представники двох туристичних агентств, які організовують відвідини Північної Кореї для туристів. За їхніми даними, заборона буде запроваджена з 27 липня і почне діяти в повному обсязі через 30 днів.

Раніше Держдепартамент США заявляв, що Вашингтон вважає Пхеньян відповідальним за ставлення до студента зі США Отто Вормбієра, який був затриманий у Північній Кореї в січні 2016 року і відтак засуджений до 15 років каторжних робіт за звинуваченням у «ворожих діях проти держави». На влаштованій у Пхеньяні прес-конференції Вормбієр, читаючи написаний текст, визнав, що зірвав зі стіни і намагався викрасти до США пропагандистський плакат зі службового приміщення готелю, куди стороннім вхід заборонено; лишилось невідомим, чи було це визнання правдивим, чи вимушеним. На початку червня 2017 року Пхеньян, як стало відомо дещо пізніше, повідомив, що Вормбієр іще через кілька місяців після початку ув’язнення впав у стан коми. В цьому ж стані його врешті звільнили через понад 17 місяців утримування в Північній Кореї. 19 червня, через тиждень після повернення до США, 22-річний Вормбієр помер. Лікарі встановили, що він зазнав тяжкого пошкодження мозку, найімовірніше, через кисневу недостатність, що виникла внаслідок серцево-легеневої недостатності і зупинки дихання. Ніяких слідів можливих тортур не виявили.

Нині в Північній Кореї перебуває за ґратами ще принаймні троє громадян США. Переговори про їхнє визволення тривають.

Останніми роками чимало громадян США опинялися в ув’язненні в Північній Кореї. Найчастіше йшлося про християнських проповідників. Більшість затриманих американців також були корейського походження. В більшості випадків Пхеньян після засудження до тривалих термінів урешті відпускав американців, особливо коли Вашингтон був змушений приносити офіційні чи наповофіційні вибачення й коли за в’язнями приїжджали відомі американці, колишні високопосадовці США.