Генпрокурор пообіцяв оголосити заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода в міжнародний розшук

Заступника міського голови Кривого Рогу, колишнього голову Дніпропетровської обласної ради Євгена Удода оголосять у міжнародний розшук, повідомив на брифінгу у Дніпрі генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, найближчим часом його прізвище буде внесене в систему Інтерполу.

Як сказав Луценко, у правоохоронців «достатньо доказів для його затримання». За його даними, зараз Удод у державному розшуку.

У червні стало відомо, що заступник міського голови Кривого Рогу Євген Удод оголошений у розшук. Інформація про це з’явилась у базі на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, Євген Удод внесений до переліку осіб, які переховуються від органів влади. Відомо, що посадовець зник 16 травня 2017 року на території Волинської області.

Також вказані статті, які йому інкримінуються, – 191, 129, 255 Кримінального Кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, погроза вбивством, створення злочинної організації).

За офіційними даними мерії, станом на 19 травня Євген Удод перебував у відпустці. Інформацію про поточну ситуацію в міськраді Радіо Свобода надати відмовились.

17 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що першому заступнику міського голови Кривого Рогу Євгену Удоду силовики повідомили про підозру.