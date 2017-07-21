США підтвердили майбутнє запровадження заборони громадянам їздити до Північної Кореї

Сполучені Штати Америки підтвердили, що запровадять для своїх громадян відвідувати Північну Корею після випадку з американським студентом, який помер після повернення з північнокорейського ув’язнення у стані коми.

Як заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт, цю заборону офіційно оприлюднять у Федеральному реєстрі наступного тижня, і вона набуде чинності через місяць після опублікування.

«Через зростання стурбованості щодо серйозного ризику арешту і тривалих термінів утримання в північнокорейській правоохоронній системі надано дозвіл на «географічне обмеження подорожей» для подорожей у Північну Корею чи через неї з використанням громадянами США американського паспорта», – сказала речниця. За її словами, рішення ухвалив державний секретар Рекс Тіллерсон.

Вона додала, що в разі необхідності подорожі до цієї країни «з певними обмеженими гуманітарними чи іншими цілями» треба буде отримати паспорт зі спеціальним дозволом.

Раніше Держдепартамент США заявляв, що Вашингтон вважає Пхеньян відповідальним за ставлення до студента зі США Отто Вормбієра, який був затриманий у Північній Кореї в січні 2016 року і відтак засуджений до 15 років каторжних робіт за звинуваченням у «ворожих діях проти держави». На влаштованій у Пхеньяні прес-конференції Вормбієр, читаючи написаний текст, визнав, що зірвав зі стіни і намагався викрасти до США пропагандистський плакат зі службового приміщення готелю, куди стороннім вхід заборонено; лишилось невідомим, чи було це визнання правдивим, чи вимушеним. На початку червня 2017 року Пхеньян, як стало відомо дещо пізніше, повідомив, що Вормбієр іще через кілька місяців після початку ув’язнення впав у стан коми. В цьому ж стані його врешті звільнили через понад 17 місяців утримування в Північній Кореї. 19 червня, через тиждень після повернення до США, 22-річний Вормбієр помер. Лікарі встановили, що він зазнав тяжкого пошкодження мозку з достеменно не встановлених причин – найімовірніше, через кисневу недостатність, що виникла внаслідок серцево-легеневої недостатності і зупинки дихання. Ніяких слідів можливих тортур не виявили.

Нині в Північній Кореї перебуває за ґратами ще принаймні троє громадян США. Переговори про їхнє визволення тривають.

Останніми роками чимало громадян США опинялися в ув’язненні в Північній Кореї. Найчастіше йшлося про християнських проповідників. Більшість затриманих американців також були корейського походження. В більшості випадків Пхеньян після засудження до тривалих термінів урешті відпускав американців, особливо коли Вашингтон був змушений приносити офіційні чи наповофіційні вибачення й коли за в’язнями приїжджали відомі американці, колишні високопосадовці США.