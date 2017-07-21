Справи проти 10 учасників заворушень 9 травня у Дніпрі вже спрямовані до суду – Юрій Луценко

10 справ так званих «тітушків», учасників масових заворушень 9 травня в Дніпрі, вже спрямовані до суду. Про це у п’ятницю на брифінгу в Дніпрі повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, готуються обвинувальні акти щодо організаторів заворушень. Також слідство перевіряє можливу причетність до інциденту народного депутата України Олександра Вілкула.

«Щодо справи 9 травня ми достатньо успішно рухаємось уперед. Усі організатори та фінансисти цієї сутички були встановлені і зараз притягуються до відповідальності. Вивчається роль народного депутата Вілкула», – сказав Юрій Луценко. Він також додав, що поки доказів «недостатньо для оголошення підозри». Олександр Вілкул поки цю заяву не коментував.

Водночас, за інформацією Юрія Луценка, правоохоронці не мають достатніх доказів, щоб притягти до відповідальності винних у масовому побитті євромайданівців у Дніпрі під будівлею облдержадміністрації 26 січня 2014 року – на відміну від Запоріжжя, де були відеозаписи про організаторів, які роздавали інструкції та гроші «тітушкам».

Генеральний прокурор закликав дніпрян, які мають інформацію щодо тих подій, надати свідчення та докази Генпрокуратурі.

У Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, потерпіли кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка допомога». 10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за наслідками тих подій звільнив із посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.

Через заворушення було повідомлено про підозру 15 особам.

26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією під час акції протесту проти тодішньої влади і на підтримку євроінтеграції сталось побиття «тітушками» мирних демонстрантів, постраждали десятки людей, зокрема, журналісти. Тоді ж були затримані і утримувались під вартою через звинувачення «в організації масових заворушень» 22 мирних громадян – і учасники мітингу, і непричетні люди, яких затримували просто на вулиці поблизу облдержадміністрації. У лютому 2014 року, після втечі тодішнього президента Віктора Януковича, прокуратура закрила справи проти всіх затриманих.