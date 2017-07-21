Україна висловила протест через активізацію дій Росії на Донбасі

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з активізацією агресивних дій Росії на Донбасі.

Київ також протестує проти «інтенсивних атак і обстрілів із боку російських гібридних військ, у тому числі з використанням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів», мовиться в заяві.

«Розцінюємо дії держави-агресора та підтримуваних нею бойовиків як свідомий зрив режиму «хлібного перемир’я», яке, за домовленістю в рамках Тристоронньої контактної групи, мало тривати з 24 червня по 31 серпня. Лише за три дні 18–20 липня Україна втратила 11 військовослужбовців, поранень зазнали 15 військовослужбовців та двоє цивільних», – заявили в міністерстві.

«Вчергове змушені констатувати, що діями своїх військових у зоні розпочатого Росією міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, а також провокаційними і агресивними заявами своїх маріонеткових структур Кремль свідомо підриває процес мирного врегулювання на основі мінських домовленостей», – наголосили в Києві.

Відтак Київ вимагає від Москви негайно припинити збройні провокації, що збільшують кількість жертв та руйнування інфраструктури регіону, і розпочати сумлінно і повною мірою виконувати власні зобов’язання за мінськими домовленостями.

«Очікуємо від міжнародного співтовариства, зокрема наших партнерів, які залучені до процесу мирного врегулювання, чіткої реакції у відповідь на агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та посилення тиску на Росію з метою їхнього негайного припинення», – мовиться в заяві.

Попередні три доби на лінії фронту характеризувалися значним числом обстрілів із боку бойовиків у різних місцях, серед того і житлових кварталів, і значними втратами українських військових. За четвер унаслідок низки бойових зіткнень і обстрілів загинули п’ятеро українських військових і восьмеро були поранені, один потрапив у полон. У середу загинули четверо українських військових, були поранені троє. У вівторок загиблих серед українських військових було двоє, поранених четверо. Також не менш ніж двоє цивільних були поранені внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки; обстріли Красногорівки обійшлися тільки руйнуваннями, без жертв.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.