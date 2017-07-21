Росія: Путін каже, що ще не вирішив, чи лишатися йому на посаді після виборів 2018 року

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ще не вирішив, чи обиратися йому знову на цю посаду на чергових виборах наступного, 2018 року.

«Чи треба мені далі продовжувати роботу в цій ролі, я ще не вирішив, іще подивлюся. У 2018 році вибори, до початку виборчої кампанії час іще є, подивимося», – сказав Путін під час спілкування з учнями освітнього центру для обдарованих дітей у місті Сочі.

Він, серед іншого, заявив, що мав можливість змінити під себе Конституцію Росії щодо термінів перебування на посаді. «Мене навіть впрошували свого часу Конституцію змінити. Я не став цього робити. І не маю наміру цього робити в майбутньому», – сказав Путін.

За конституцією Росії, одна й та сама людина не може обіймати посади президента більш ніж два терміни поспіль – що не виключає можливості балотуватися і обиратися знову після перерви. Володимир Путін обирався на цю посаду у 2000 і 2004 роках, а на виборах 2008-го не балотувався, залишивши президентську посаду своєму ставленикові, на той час прем’єр-міністрові Дмитрові Медведєву, але фактично сам продовжив керувати Росією, ставши її прем’єр-міністром. На виборах 2012 року Путін повернувся на президентську посаду і повернув Медведєва на прем’єрську. За зміненою на той час Конституцією, президентський термін збільшили з чотирьох років до шести. На чергових виборах 2018 року Путін, як широко вважають, буде обраний знову на подальші шість років.

Володимир Путін має значну суспільну підтримку в Росії, в цій країні немає діячів, що могли б зрівнятися з ним за популярністю і кинути йому серйозний виклик. Усі можливі більш-менш реальні суперники були свого часу засуджені чи змушені до еміграції.