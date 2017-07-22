Президент США призначив нового шефа прес-служби, речник подав у відставку

Білий дім США оголосив, що президент Дональд Трамп обрав на посаду нового керівника прес-служби, після чого його чільний речник подав у відставку на знак протесту.

Як повідомили в Білому домі, новим директором у зв’язках із громадськістю призначений фінансист із Вол-Стріт Антоні Скарамуччі. Після несподіваного оголошення про це заявив про свою відставку прес-секретар президента Шон Спайсер, що працював на цій посаді з дня інавгурації 20 січня.

За повідомленнями преси, Спайсер не погоджувався з призначенням Скарамуччі через практичну відсутність у того політичного досвіду.

Як написав речник у твітері, своєю відставкою він дає Трампові можливість отримати перевагу, заповнивши виниклу порожнину. Спайсер додав, що продовжить співпрацювати з Білим домом до кінця серпня, щоб полегшити передачу повноважень.

Білий дім відтак оголосив, що новим прес-секретарем буде дотеперішня заступниця Шона Спайсера Сера Гакабі Сандерз.

Скарамуччі, виступаючи на брифінгу в Білому домі, заперечив, що відставка Спайсера є ще однією ознакою неспокою і внутрішніх протистоянь усередині адміністрації Трампа.

Антоні Скарамуччі є фінансистом на користь Республіканської партії, засновником інвестиційного фонду Skybridge Capital і затятим прихильником Дональда Трампа. До нового призначення він був чільним посадовцем Експортно-Імпортного банку США.

Посада директора Білого дому у зв’язках із громадськістю залишалася вакантною з початку червня, коли з неї подав у відставку Майкл Дабкі – за його словами, з особистих міркувань. Відтоді Шон Спайсер поєднував ці посадові обов’язки зі своєю основною посадою прес-секретаря.