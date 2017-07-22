Афганістан: через помилковий авіаудар США 16 поліцейських загинули, 2 поранені

В результаті повітряного удару США, підтвердженого Пентагоном, 16 співробітників національної поліції Афганістану загинули і ще двоє зазнали поранень, повідомили 22 липня представники влади Афганістану.

Кількість загиблих підтвердили після перевірки району Гереш, де стався обстріл.

21 липня Пентагон підтвердив, що через помилковий повітряний удар США в провінції Гельманд загинуло декілька представників сил безпеки Афганістану.

Афганські війська ведуть жорсткі бої, щоб повернути під свій контроль територію в провінції Гельманд, яка здебільшого контрольована екстремістським угрупованням «Талібан».

22 липня губернатор північної провінції Бадахшан повідомив також, що 11 осіб загинули і 6 були поранені під час боїв із талібами. Крім того, поліція повідомила про зникнення безвісти 20 поліцейських у віддаленому районі Тагаб після перестрілки з бойовиками 21 липня. Це гірський регіон, до якого важко дістатися і де є перебої з телефонним зв’язком.